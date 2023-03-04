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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Не менее десяти человек стали жертвами непогоды в США

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере десять человек погибли в ряде штатов США из-за ухудшения погоды, около 1,5 млн американцев лишились электроснабжения, сообщил в субботу телеканал CNN.

Штормовой фронт, который сопровождался шквалистым ветром и принес на юг страны дожди и град, продолжает движение на северо-восток, отмечается в сообщении. При этом порывы ветра настолько сильны, что опрокидывают грузовые автомобили, градины достигали размеров с мяч для гольфа, пишет CNN.

Телеканал отмечает, что ранее шторм вызвал снегопады, в некоторых районах Калифорнии, где сугробы доходили до окон второго этажа. В результате этого некоторые местные жители оказались в ловушке в своих домах

США Калифорния
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