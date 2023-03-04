Китай планирует увеличить в 2023 году расходы на оборону

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В 2023 году бюджетом страны предусмотрен рост расходов на оборону, сообщил журналистам в субботу официальный представитель открывающейся в воскресенье сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ван Чао.

Он заявил, что "рост оборонных расходов связан с необходимостью реагировать на сложные вызовы в области безопасности", с которыми сталкивается Китай, а также выполнять обязательства страны.

Чиновник не навал конкретные цифры, отметив, что они будут обнародованы в проекте бюджета, который будет представлен депутатам сессии.

В 2022 году оборонный бюджет Китая вырос на 7,1% до $229,5 млрд. В 2021 году он составлял $209 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 6,8%.