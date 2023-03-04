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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Умер итальянский журналист, который вывез из СССР рукопись "Доктора Живаго"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Итальянский журналист Серджо Д'Анджело, который вывез из СССР рукопись романа "Доктор Живаго" Бориса Пастернака, скончался в возрасте ста лет, сообщает ANSA.

Приехав в Москву для работы на радио, Д'Анджело получил от Пастернака рукописный вариант произведения для возможной публикации в Италии. В 1957 году роман, не пущенный в печать в Советском Союзе, был издан Джанджакомо Фельтринелли на итальянском языке.

В дальнейшем роман стал известен за рубежом и был издан и на русском языке. Уже в 1965 году по роману снял фильм британский режиссер сэр Дэвид Лин, картина получила пять премий "Оскар".

В 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии по литературе. Из-за травли внутри страны он принял решение отказаться от премии. В 1960 году писатель скончался.

В 1988 году "Доктор Живаго" был впервые опубликован в СССР в журнале "Новый мир", после чего диплом Нобелевской премии мира был отправлен семье Пастернака.

Д'Анджело написал книгу, которая на русском языке вышла в свет под названием "Дело Пастернака: воспоминания очевидца".

Доктор Живаго Серджио Д'Анджело
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