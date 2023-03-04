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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

В Риме прошла встреча военачальников восточной и западной частей Ливии

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Главы военного командования восточной и западной частей Ливии договорились об объединении находящихся под их командованием подразделений, сообщает в субботу Libya Update.

"Командующие штабами востока и запада Ливии генерал-лейтенант Абдулраззак ан-Назури и генерал-лейтенант Мухаммед аль-Хаддад договорились о дальнейших шагах по объединению военных институтов в Ливии и о формировании совместных сил. Представители сторон также заверили, что стремятся к единству территории страны и сохранению ее национального суверенитета", - пишет интернет-издание.

Встреча ан-Назури и аль-Хаддада состоялась в Риме при посредничестве командующего вооруженными силами США в Африке генерала Майкла Ленгли.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия в Триполи, на западе страны, и временный кабинет на востоке страны, который поддерживала армия маршала Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, Хафтара поддерживали Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступали Турция, Катар и Италия. Год назад стороны начали предпринимать шаги, направленные на примирение.

Ливия
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