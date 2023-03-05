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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Движение Extinction Rebellion устроило акцию перед картиной Рембрандта в Амстердаме

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В амстердамском Рейксмузеуме участники движения Extinction Rebellion провели акцию перед картиной Рембрандта "Ночной дозор", сообщает в воскресенье Le Figaro.

Двое активистов держали плакат с копией картины, на которой, в отличие от оригинала, люди стояли в воде. Движение Extinction Rebellion таким образом решило привлечь внимание к проблеме повышения уровня воды в Мировом океане и призвать Рейксмузеум отказаться от сотрудничества с компаниями, которые используют ископаемое топливо.

Представитель Рейксмузеума сообщил нидерландскому агентству ANP, что картина Рембрандта во время акции не пострадала, а участников протеста сопроводили к выходу.

Групповой портрет "Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга", более известный под названием "Ночной дозор", был написан Рембрандтом в 1642 году по заказу Стрелкового общества - отряда гражданского ополчения. Эта работа считается искусствоведами вершиной творчества художника.

Амстердам Extinction Rebellion
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