Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:12

Девять полицейских погибли в результате взрыва фургона в Пакистане

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Пакистане был подорван полицейский автобус, погибли девять сотрудников полиции и еще 13 были ранены, пишет газета Dawn со ссылкой на данные старшего суперинтенданта полиции.

Взрыв произошел 6 марта на мосту, который соединяет районы Качни и Сиби в провинции Белуджистан. По предварительной версии, рядом с автобусом взорвался смертник.

Раненые доставлены в больницу, место взрыва оцеплено, там работают саперы.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Саудовская Аравия в апреле повысит цены на нефть для Европы и Азии

Brent подешевела до $85,07 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 марта

В Пхеньяне заявили об успехе в разработке ракетного двигателя для запуска спутников

В Пхеньяне заявили об успехе в разработке ракетного двигателя для запуска спутников

Экс-президент Бразилии Болсонару подтвердил намерение вернуться в страну в марте

Экс-президент Бразилии Болсонару подтвердил намерение вернуться в страну в марте

На акции в Афинах после железнодорожной катастрофы произошли столкновения с полицией

На акции в Афинах после железнодорожной катастрофы произошли столкновения с полицией

В США произошла еще одна авария с поездом компании Norfolk Southern

В США произошла еще одна авария с поездом компании Norfolk Southern

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 марта

Площадь ледяного кольца вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня

Площадь ледяного кольца вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня

Власти Китая намерены вести решительную борьбу против "независимости Тайваня"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });