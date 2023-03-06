Девять полицейских погибли в результате взрыва фургона в Пакистане

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Пакистане был подорван полицейский автобус, погибли девять сотрудников полиции и еще 13 были ранены, пишет газета Dawn со ссылкой на данные старшего суперинтенданта полиции.

Взрыв произошел 6 марта на мосту, который соединяет районы Качни и Сиби в провинции Белуджистан. По предварительной версии, рядом с автобусом взорвался смертник.

Раненые доставлены в больницу, место взрыва оцеплено, там работают саперы.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из группировок.