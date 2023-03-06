Пекин отрицает использование грузовых кранов в портах США для сбора разведданных

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В МИД КНР назвали беспочвенными предположения ряда американских чиновников о том, что произведенные в Китае и работающие в американских портах грузовые краны, могут использоваться Пекином для шпионажа. Об этом пишет Global Times.

Представитель МИД Мао Нин отметила, что такие заявления вводят в заблуждение американскую общественность.

На выходных The Wall Street Journal сообщила, что американские чиновники обеспокоены тем, что китайские грузовые краны, работающие в портах США, могут использоваться для сбора ценной для разведки информации. Речь идет о кранах производства Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. (ZPMC). В них есть высокочувствительные датчики, которые могут отслеживать происхождение и место назначения контейнеров, писала WSJ. Некоторые сотрудники Пентагона предположили, что таким образом может собираться информация о доставляемых в страну или вывозимых из нее товарах для поддержки военных операций США по всему миру.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне назвал данные опасения "параноидальной" попыткой препятствовать торговому и экономическому сотрудничеству с Китаем.