Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Пекин отрицает использование грузовых кранов в портах США для сбора разведданных

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В МИД КНР назвали беспочвенными предположения ряда американских чиновников о том, что произведенные в Китае и работающие в американских портах грузовые краны, могут использоваться Пекином для шпионажа. Об этом пишет Global Times.

Представитель МИД Мао Нин отметила, что такие заявления вводят в заблуждение американскую общественность.

На выходных The Wall Street Journal сообщила, что американские чиновники обеспокоены тем, что китайские грузовые краны, работающие в портах США, могут использоваться для сбора ценной для разведки информации. Речь идет о кранах производства Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. (ZPMC). В них есть высокочувствительные датчики, которые могут отслеживать происхождение и место назначения контейнеров, писала WSJ. Некоторые сотрудники Пентагона предположили, что таким образом может собираться информация о доставляемых в страну или вывозимых из нее товарах для поддержки военных операций США по всему миру.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне назвал данные опасения "параноидальной" попыткой препятствовать торговому и экономическому сотрудничеству с Китаем.

США Китай Мао Нин ZPMC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Саудовская Аравия в апреле повысит цены на нефть для Европы и Азии

Brent подешевела до $85,07 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 марта

В Пхеньяне заявили об успехе в разработке ракетного двигателя для запуска спутников

В Пхеньяне заявили об успехе в разработке ракетного двигателя для запуска спутников

Экс-президент Бразилии Болсонару подтвердил намерение вернуться в страну в марте

Экс-президент Бразилии Болсонару подтвердил намерение вернуться в страну в марте

На акции в Афинах после железнодорожной катастрофы произошли столкновения с полицией

На акции в Афинах после железнодорожной катастрофы произошли столкновения с полицией

В США произошла еще одна авария с поездом компании Norfolk Southern

В США произошла еще одна авария с поездом компании Norfolk Southern

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 марта

Площадь ледяного кольца вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня

Площадь ледяного кольца вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня

Власти Китая намерены вести решительную борьбу против "независимости Тайваня"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });