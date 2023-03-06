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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Путин обсудил по телефону с Раиси реализацию инфраструктурных проектов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Эбрахимом Раиси развитие российско-иранских отношений, реализацию совместных инфраструктурных проектов, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон была дана позитивная оценка уровня и динамики развития российско-иранских отношений. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.

Лидерами "условлено о поддержании дальнейших контактов", добавили в пресс-службе.

Владимир Путин Иран Эбрахим Раиси
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