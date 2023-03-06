Путин обсудил по телефону с Раиси реализацию инфраструктурных проектов
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Эбрахимом Раиси развитие российско-иранских отношений, реализацию совместных инфраструктурных проектов, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон была дана позитивная оценка уровня и динамики развития российско-иранских отношений. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.
Лидерами "условлено о поддержании дальнейших контактов", добавили в пресс-службе.