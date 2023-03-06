Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Миротворцы РФ 5 марта остановили боестолкновение между азербайджанскими и нагорнокарабахскими силовиками

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в ходе перестрелки 5 марта между сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха и азербайджанскими военными погибли пять человек среди участников конфликта, боестолкновение прекратили российские миротворцы.

"В 10:00 5 марта 2023 г. в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. В результате боестолкновения погибло трое и ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен", - информирует бюллетень Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Усилиями российских миротворцев боестолкновение прекращено", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.

Хроника 27 сентября 2020 года – 06 марта 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Минобороны Нагорный Карабах Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китайские военные заявили о необходимости активнее изучать опыт ведения уличных боев

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Посол США рекомендовал парламенту Грузии не принимать закон об иноагентах

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии

В Узбекистане "Яндекс.Такси" проверят на предмет соблюдения норм конкуренции

В Узбекистане "Яндекс.Такси" проверят на предмет соблюдения норм конкуренции

Путин обсудил по телефону с Раиси реализацию инфраструктурных проектов

Саудовская Аравия в апреле повысит цены на нефть для Европы и Азии

Brent подешевела до $85,07 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 марта

В Пхеньяне заявили об успехе в разработке ракетного двигателя для запуска спутников

В Пхеньяне заявили об успехе в разработке ракетного двигателя для запуска спутников
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });