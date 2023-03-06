Миротворцы РФ 5 марта остановили боестолкновение между азербайджанскими и нагорнокарабахскими силовиками

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в ходе перестрелки 5 марта между сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха и азербайджанскими военными погибли пять человек среди участников конфликта, боестолкновение прекратили российские миротворцы.

"В 10:00 5 марта 2023 г. в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. В результате боестолкновения погибло трое и ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен", - информирует бюллетень Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Усилиями российских миротворцев боестолкновение прекращено", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.