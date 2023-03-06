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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Вашингтоне заявляют о недавних личных встречах посла РФ в США с представителями Госдепа

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов недавно провел личные встречи с представителями Госдепа, заявил в понедельник представитель этого ведомства Нед Прайс.

"Посол Антонов недавно участвовал в контактах, включая очные, с соответствующими представителями Госдепа", - заявил Прайс на брифинге.

Он отметил, что линии связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми. "Это чрезвычайно важно для нас", - добавил Прайс.

США Нед Прайс
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