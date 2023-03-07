Сестра лидера КНДР заявила, что военная реакция Запада на испытание КНДР станет объявлением войны

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Сестра северокорейского лидера и заместитель заведующего ЦК ТПК Ким Е Чжон предупредила, что КНДР будет расценивать как объявление войны любую военную попытку США и Южной Кореи помешать ракетным испытаниям Пхеньяна.

"Если за нашим испытательным запуском стратегических вооружений, который проводится в открытом море и регионе, не принадлежащих юрисдикции США, без причинения какого-либо вреда безопасности окружающих стран, будет следовать военная реакция, такая как перехват, то это будет очевидным объявлением войны КНДР", - говорится в заявлении Ким Е Чжон, опубликованном ЦТАК.

По ее словам, "демонстративные военные действия" и выражения Вашингтона и Сеула, которые в последнее время дошли до" недопустимого предела", создают условия для "непременной реакции" Пхеньяна.

"Как уже разъяснялось, мы следим за неспокойными военными действиями вооруженных сил США и южнокорейских марионеточных вооруженных сил и всегда готовы предпринять соответствующие, быстрые и подавляющие действия в любое время в соответствии с нашим решением", - подчеркнула Ким Е Чжон.

"США и Южной Корее следует воздержаться от слов и действий, дальше обостряющих ситуацию", - добавила она.

Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Аквилино заявил, что, если Север запустит межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Тихого океана, США немедленно перехватят ее.