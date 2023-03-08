Американская компания запустит на орбиту первую в мире 3D-печатную ракету

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Легкая ракета-носитель Terran1, 85% компонентов которой созданы с помощью 3D-печатной технологии, в среду стартует на орбиту в свой первый тестовый полет, сообщает компания-разработчик Relativity Space.

Запуск первой в мире 3D-печатной ракеты планируется осуществить со стартовой площадки LC-16 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде во временное окно, которое открывается в 13:00 по времени Восточного побережья США (в 21:00 мск).

30-метровая двухступенчатая ракета оснащена девятью двигателями Aeon на первой ступени и одним на второй, также созданными при помощи 3D-принтеров. Они используют метан в качестве горючего и жидкий кислород в качестве окислителя. Если пуск пройдет успешно Terran 1 может также стать первой метановой ракетой, выведенной на орбиту.

Ракета Terran 1 в рамках первого тестового запуска не будет нести полезную нагрузку. В перспективе она сможет выводить на низкие околоземные орбиты до 1250 кг. Стоимость одного запуска оценивается примерно в 12 млн долл.

Компания Relativity Space, основанная в 2015 году, также разрабатывает тяжелую версию ракеты-носителя - Terran R, которая будет способна выводить на орбиту до 20 тонн полезной нагрузки и будет многоразовой. В ее конструкции доля 3D-печатных компонентов будет доведена до 95%. Первый пуск ракеты планируется в 2024 году. С учетом стоимости запуска 1кг полезной нагрузки на орбиту она может стать конкурентом ракете Falcon 9 компании SpaceX.

Как отмечает компания, которая уже заключила ряд соглашений с NASA и Пентагоном, использование 3D-печатной технологии ускоряет постройку таких ракет до двух месяцев и значительно сокращает их стоимость.