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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Байден обсудил с Макроном Китай и Украину

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора помощь Украине и "вызовы миропорядку" со стороны Китая, сообщил Белый дом.

"Два лидера обсудили поддержку Украины, (...) включая их приверженность дальнейшему предоставлению Украине помощи в области безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора Байден и Макрон также "обсудили сотрудничество между США и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе и совместные усилия по реагированию на вызовы, которые создает КНР для миропорядка, основанного на правилах".

"Лидеры подтвердили намерение осуществлять тесную координацию по ускорению перехода к экономике, основанной на экологически чистой энергии", - подчеркивается в сообщении.

США Франция Китай Украина Джо Байден Эммануэль Макрон
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