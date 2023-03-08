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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Власти Эстонии лишили россиян и белорусов права носить оружие в республике

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) обнародовал (подписал) поправки в закон "Об оружии" и связанные с ним законы, согласно которым владеть оружием теперь смогут только граждане республики, а также граждане государств-членов ЕС и НАТО.

"Отныне разрешения на ношение оружия в Эстонии будут выдаваться только гражданам Европейского Союза и государств-членов НАТО, имеющим вид на жительство в Эстонии или проживающим в Эстонии на основании вида на жительство", - сообщила в среду канцелярия президента.

По ее данным, закон коснется 683 граждан других стран, в основном из России и Белоруссии, а также 595 лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории республики. Отмечается, что они должны будут продать или сдать оружие полиции, иначе ими займутся органы правопорядка.

Решение касается и юридических лиц, в состав правления которых входят лица, не имеющее права владеть оружием, или которым принадлежит контрольный пакет акций компании.

Также подчеркивается, что разрешения, выданные лицам без гражданства, действительны до даты, указанной в разрешении, то есть максимум пять лет. Разрешения для других иностранцев действительны в течение одного года.

Ходатайствовать о разрешении на владение огнестрельным оружием может только иностранец, хорошо владеющий эстонским языком, поскольку отныне экзамен по оружию будет полностью проводиться на эстонском языке.

Подготовленный правительством закон вступает в силу с 15 марта.

Эстония
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