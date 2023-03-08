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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В Норвегии ввели в строй базу для спецназа морской пехоты Великобритании

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Британское командование объявило в среду, что ввело в строй базу Camp Viking для сил спецназначения Королевской военно-морской пехоты на севере Норвегии в 65 км к югу от Тромсё, сообщают западные СМИ со ссылкой на ВМС Британии.

"Расположение базы идеально для сдерживания угроз в регионе, она находится так, что Соединенное Королевство может быстро дать ответ в случае необходимости защитить северный фланг НАТО и ее близкого союзника Норвегию", - говорится в документе.

Как отмечается в заявлении, "новая база для ведения арктических операций станет подспорьем британскому спецназу в течение 10 лет в то время, как Соединенное Королевство подчеркивает приверженность задаче обеспечивать безопасность в Арктике".

СМИ напоминают, что Норвегия отказывается от создания постоянных баз для иностранных военных, поэтому Camp Viking будет функционировать только 10 лет. По их данным, этой зимой на базе будут дислоцироваться около 1 тыс. спецназовцев.

Норвегия Великобритания Арктика
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