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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

США ввели санкции против пяти компаний - поставщиков деталей для беспилотников Ирана

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Минфин США в четверг объявил о санкциях в отношении пяти компаний, базирующихся в Китае, и одного физического лица в связи с поставками Ирану компонентов, которые можно использовать при производстве беспилотников.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввело санкции против пяти компаний и одного физического лица за поставки материалов для иранских БПЛА. Эта сеть компаний, базирующаяся в КНР, ответственна за продажи и поставки Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) тысяч изделий аэрокосмической промышленности, в том числе тех, которые можно использовать в БПЛА", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Под санкциями оказались компании Koto Machinery, Raven International Trade Limited, Guilin Alpha, S&C Trade и ее сотрудник Юнь Сяюан, Shenzhen Caspro Technology Co., Ltd.

В ведомстве напомнили, что все имущество этих структур, находящееся в юрисдикции США и американских граждан, необходимо заблокировать и отчитаться перед OFAC. Любые структуры, которыми более чем на 50% владеют эти подсанкционные организации, также блокируют. Все транзакции, проводимые в их интересах на территории США или американцами, запрещены.

Кроме того, лица, которые участвуют в определенных транзакциях с новыми фигурантами санкционных списков, также могут подпасть под американские санкции. Кроме того, США могут ввести ограничения в отношении любых иностранных финансовых институтов, которые осознанно содействуют этим фигурантам в совершении значительных транзакций или предоставляют им финансовые услуги.

В конце января Евросоюз внес в санкционные списки иранскую HESA, производящую БПЛА.

США Иран Китай
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