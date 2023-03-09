Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией британских спутников связи OneWeb

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Американская ракета Falcon 9 в четверг стартовала на орбиту с очередной партией из 40 британских спутников связи OneWeb, сообщил компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты-носителя был осуществлен в 14:13 по времени Восточного побережья США (в 22:13 по Москве) с 40-го стартового комплекса Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

Примерно через 1,5 часа после старта все спутники компании OneWeb каждый весом около 150 кг должны быть выведены на низкую околоземную орбиту высотой 600 км, а затем с помощью своих ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 1200 км. Они пополнят орбитальную группировку компании OneWeb, которая уже состоит из 542 спутников. Всего планируется группировка в составе 648 аппаратов.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в 13-й раз, примерно через восемь минут после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на площадку LZ-1 на космодроме во Флориде.

Это уже третий запуск спутников OneWeb компанией SpaceX. Первый был осуществлен в декабре 2022 года. Аппараты предназначены для обеспечения потребителей широкополосным интернетом с помощью технологий мобильной спутниковой связи. По данным британской компании, новая партия спутников позволит расширить охват на территории США, Европы и большей части Ближнего Востока и Азии.

С 2019 года, когда были запущены первые спутники OneWeb, они выводились на орбиту с помощью российских ракет "Союз". 24 февраля 2022 года в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ занимавший тогда пост главы "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

4 марта прошлого года Рогозин поручил прекратить подготовку на Байконуре к запуску ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb. По его словам, решение было принято исходя из того, что компания OneWeb не подчинилась российским требованиям предоставить необходимую информацию о том, используется ли система в военных целях в интересах Пентагона и оборонных ведомств стран-членов НАТО.

В последующем британская компания заключила соглашения о запусках своих спутников с SpaceX и коммерческим предприятием Индийской организации космических исследований (ISRO) NewSpace India.