Президенты Египта и РФ обсудили сотрудничество и продовольственную безопасность

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент РФ Владимир Путин в четверг обсудили по телефону активизацию двустороннего сотрудничества и обеспечение продовольственной безопасности, сообщает канцелярия египетского президента.

"Президенты обменялись поздравлениями по случаю 80 лет установлению дипломатических отношений между странами. Они обсудили пути активизации сотрудничества между Египтом и Россией, в особенности с помощью нынешних совместных проектов развития", - говорится в пресс-релизе канцелярии.

"В телефонном разговоре они также затронули способы преодоления глобального кризиса продовольствия. Президенты подтвердили важность повышения уровня продовольственной безопасности, особенно в странах Африки", - подчеркивается в документе.

Помимо этого, президенты говорили о важности прикладывать усилия для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее в четверг о разговоре президентов РФ и Египта, состоявшемся по инициативе египетской стороны, сообщила пресс-служба Кремля. "Конкретно затрагивались вопросы поставок в Арабскую Республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализация крупных совместных проектов в сферах энергетики и промышленности. Все эти вопросы в ближайшие дни будут обсуждены в ходе заседания в Каире двусторонней Межправительственной комиссии", - говорится в сообщении.

"В контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Владимир Путин изложил российские подходы к пакету стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте из России продовольствия и удобрений на мировые рынки, акцентировав необходимость их комплексного выполнения", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы Кремля, условлено продолжить координацию усилий РФ и Египта по урегулированию кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.