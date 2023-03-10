Белый дом представил проект бюджета на 2024 финансовый год в размере $6,8 трлн

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США в четверг представила проект федерального бюджета на 2024 финансовый год, который предусматривает расходы в размере $6,883 трлн.

При этом доходы американской казны составляют лишь $5,036 трлн, говорится в опубликованном на сайте Белого дома документе.

В нем отмечается, что бюджет предусматривает поступление в течение десяти лет примерно $5 трлн от новых налогов, которые буду взымать с высокооплачиваемых работников и корпораций. Планы президента США Джо Байдена также направлены на сокращение бюджетного дефицита почти на $3 трлн.

"То, что я предлагаю, не только снимет бремя с семей Америки, но и приведет к экономическому росту", - сказал Байден, выступая в Филадельфии.

При этом более $3,5 трлн будет выделено на финансирование инфраструктуры и перспективные отрасли промышленности, включая получение экологически чистой энергии.