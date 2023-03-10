Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Белый дом представил проект бюджета на 2024 финансовый год в размере $6,8 трлн

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США в четверг представила проект федерального бюджета на 2024 финансовый год, который предусматривает расходы в размере $6,883 трлн.

При этом доходы американской казны составляют лишь $5,036 трлн, говорится в опубликованном на сайте Белого дома документе.

В нем отмечается, что бюджет предусматривает поступление в течение десяти лет примерно $5 трлн от новых налогов, которые буду взымать с высокооплачиваемых работников и корпораций. Планы президента США Джо Байдена также направлены на сокращение бюджетного дефицита почти на $3 трлн.

"То, что я предлагаю, не только снимет бремя с семей Америки, но и приведет к экономическому росту", - сказал Байден, выступая в Филадельфии.

При этом более $3,5 трлн будет выделено на финансирование инфраструктуры и перспективные отрасли промышленности, включая получение экологически чистой энергии.

США Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Митингующие в Тбилиси требуют отставки правительства

Белый дом запрашивает $842 млрд на оборону в бюджете на 2024 финансовый год

США призывают крупнейших трейдеров без опаски торговать российской нефтью

Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию

В Еврокомиссии сообщили о заполненных на 57% газохранилищах в странах ЕС

В Еврокомиссии сообщили о заполненных на 57% газохранилищах в странах ЕС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });