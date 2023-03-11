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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Британия призвала спонсоров Олимпиады не допустить участия россиян

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании обратилось с письмом к крупнейшим спонсорам Олимпиады, призвав их оказать давление на МОК, чтобы российские и белорусские спортсмены не были допущены на игры в Париже даже в нейтральном статусе, пишет британская The Guardian.

"Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены, и мы полны решимости действовать. (...) России и Беларуси нельзя позволять использовать спорт в своих пропагандистских целях", - цитирует газета текст письма.

В нем подчеркивается: "До тех пор, пока наши опасения и (...) конкретные детали в отношении работоспособной модели "нейтралитета" не будут рассмотрены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям".

Ранее сообщалось, что МОК пока не принял окончательного решения по вопросу допуска атлетов из России и Белоруссии к участию в парижской Олимпиаде. Он продолжает изучать пути, которые могут позволить им выступать в качестве "нейтральных" спортсменов.

Британия МОК Россия
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