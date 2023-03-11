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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

Акция протеста против правительства прошла в Праге

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Многотысячная акция протеста против правительства прошла в субботу в столице Чехии, сообщает Associated Press (AP).

Демонстрацию организовало новое политическое движение PRO. Изначальной целью акции было привлечь внимание к проблеме борьбы против нищеты в стране. При этом демонстранты также призывали решить проблему высокой инфляции и выступили за мирное решение украинского кризиса и прекращение передачи Прагой вооружения Украине. Также на демонстрации прозвучали лозунги против НАТО, отмечает AP.

Чехия Прага
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