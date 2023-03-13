Консультации по "зерновой сделке" пройдут в Женеве в понедельник

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Консультации по тематике "зерновой сделки" с участием представителей России и ООН состоятся в Женеве 13 марта.

"На 13 марта в Женеве запланированы очередные раунды консультаций, в которых примет участие российская межведомственная делегация, там будут высокопоставленные представители Организации объединенных наций (замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин) Гриффитс и (генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека) Гринспан, будет обсуждаться упомянутая вами сделка", - сообщила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос об участии России в переговорах по продлению "зерновой сделки".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам 9 марта, что вопрос о продлении "зерновой сделки" приобретает достаточно сложный характер в связи с тем, что она выполняется "только наполовину".

Он напомнил, что сделка включает в себя "две составные части: безопасный экспорт по Черному морю украинского зерна из портов Украины и необходимое снятие всех препятствий на пути экспорта российского зерна и российских удобрений".

"Первая часть выполняется, и мы, Российская Федерация, все свои обязательства в этой связи вместе с турецкими коллегами выполняем; вторая часть не выполняется вообще", - подчеркнул российский министр.

По его словам, действующие санкции "запрещают российским кораблям, которые везут зерно и удобрение, заходить в соответствующие порты; запрещают иностранным судам заходить в российские порты, чтобы забрать эти грузы; санкции запрещают "Россельхозбанку" пользоваться системой SWIFT и из-за санкций, также страховые ставки взлетели в четыре раза".

"Зерновая сделка" была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Срок действия сделки истекает 18 марта.