Джейми Ли Кёртис получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Актриса Джейми Ли Кёртис получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль налогового инспектора в фильме "Всё везде и сразу". Об этом объявлено на проходящей Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 95-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии киноискусств.

Для Джейми Ли Кёртис это была первая номинация на "Оскар". Сейчас актрисе 64 года, она снялась в более, чем 80 фильмах. Широкую известность она получила известность после своей роли в триллере Джона Карпентера "Хэллоуин" 1978 г.

Другими номинантами на титул лучшей актрисы второго плана были Анджела Бассетт ("Черная Пантера: Ваканда навеки"), Хонг Чау ("Кит") Керри Кондон, ("Банши Инишерина") и Стефани Сюй ("Всё везде и сразу").