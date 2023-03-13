Минобороны РФ сообщило о наступлении мотострелковых подразделений в зоне СВО

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российские военные ведут наступление в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине при поддержке реактивной артиллерии Центрального военного округа (ЦВО), сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа поддерживают наступление мотострелковых соединений, нанося удары по укрепленным районам, технике и живой силе вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, координаты для нанесения ударов военным передают операторы беспилотников и разведка.

12 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об активных действиях группировки войск "Центр", а также об активных действиях подразделений "Южной" группировки при поддержке артиллерии. Он сообщил, что артиллерия группировки "Запад" нанесла удары по вооруженным силам Украины на купянском направлении, артиллерия группировки "Восток" - на южно-донецком и запорожском направлениях.