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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:15

В ряде регионов Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за циклона

В ряде регионов Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за циклона
Фото: Klebher Vasquez/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Власти Перу из-за ливневых дождей объявили режим чрезвычайной ситуации в 11 департаментах страны, а также в столице Лиме и ее городе-спутнике Кальяо. Об этом сообщает в ночь на понедельник радиостанция "Радиопрограмас дель Перу".

"В сложившихся условиях правительство объявило режим чрезвычайной ситуации, в рамках которого будут приниматься незамедлительные исключительные необходимые меры, направленные на сокращение существующих рисков, а также на оказание необходимой помощи", - приводит радиостанция выдержки из сообщения правительства.

Сообщается, что жертвами стихии стали не менее шести человек.

Ливневые дожди, вызванные циклоном "Яку", привели к наводнениям в департаментах Айякучо, Анкаш, Апуримак, Арекипа, Ика, Куско, Мокегуа, Пуно, Такна, Уанкавелика, Уануко и Хунин, отмечает радиостанция. Именно в этих департаментах, а также в столичном регионе введены чрезвычайные меры.

Между тем, премьер-министр Перу Альберто Отарола проинформировал, что, согласно имеющимся данным, ливневые дожди продлятся и во вторник в частности в Лиме, отметив, что сотрудники всех соответствующих служб должны быть готовы к удару стихии.

Циклон "Яку" ударил по Перу в пятницу.

Перу
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