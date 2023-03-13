Иран не получал переданное Киеву американское оружие, заявили в госдепе

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Вашингтоне заявили об отсутствии доказательств того, что захваченное Россией на Украине американское вооружение могло быть передано Ирану.

"Мы не видели достоверных признаков того, что военная помощь, которую мы предоставляли нашим украинским партнерам, попала бы к кому-то еще, но мы внимательно следим за этим", - сказал представитель госдепа США Нед Прайс во время брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что не может подтвердить достоверность сообщений некоторых западных СМИ, утверждавших ранее в марте, что Россия якобы могла передать Ирану захваченные в ходе спецоперации на Украине некоторые виды американского оружия.

Прайс напомнил, что у США есть "надежный план мониторинга", который позволяет отслеживать судьбу передаваемого американского оружия.