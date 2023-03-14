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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Более 100 человек стали жертвами урагана Фредди в Малави и Мозамбике

Более 100 человек стали жертвами урагана Фредди в Малави и Мозамбике
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Тропический циклон Фредди унес жизни 104 человек в Малави и Мозамбике.

Как сообщил малавийский департамент по борьбе со стихийными бедствиями (DoDMA) в Facebook (соцсеть, принадлежащая запрещенной в РФ компании Meta), из-за наводнений и оползней, спровоцированных проливными дождями с ураганным ветром, в стране погибли 99 человек, 16 числятся пропавшими без вести. Больше всего смертей зафиксировано в округе Блантайр - 85 погибших.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы, организовано 39 лагерей для пострадавших.

В Мозамбике, который также оказался во власти урагана, погибли пять человек, пишет информагентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Фредди обрушился на Малави и Мозамбик в субботу, 11 марта. Ранее под удар циклона попал Мадагаскар, сообщалось о четырех погибших. Ожидается, что к среде ураган ослабеет и вернется в Индийский океан.

Образовавшийся у берегов Австралии в начале февраля Фредди стал самым долгоживущим из зарегистрированных ураганов.

Малави мозамбик
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