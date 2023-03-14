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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

В Казахстане ожидают визита Путина в этом году

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин, как ожидают в Астане, посетит Казахстан в 2023 году, сообщила пресс-служба казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.

"В ходе беседы с послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью текущего года", - отмечается в распространенном во вторник сообщении.

Отмечается, что на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин
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