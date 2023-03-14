Молдавия получит $94 млн в рамках программы МВФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Молдавия получит $94 млн в рамках программы МВФ. Об этом заявил возглавляющий обзорную миссию МВФ в Молдавии Рубен Атоян на совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном.

"Мы завершили третий обзор в рамках программы МВФ. Конечно, этот отчет должен утвердить МВФ и совет директоров до конца апреля", - сказал Атоян.

Он отметил, что в Молдавии последовательно проводятся структурные реформы, однако необходимы усилия для обеспечения независимости госинститутов, борющихся с коррупцией. "Мы отметили удовлетворительный прогресс в борьбе с неэффективностью и неравенством в налоговой системе", - отметил Атоян.

Обзорная миссия МВФ работала в Молдавии с 1 по 14 марта. Программа МВФ сроком на 40 месяцев была утверждена в декабре 2021 года. В ее рамках Молдавия должна получить $826 млн, из которых уже были перечислены $287,2 млн.