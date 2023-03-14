В Германии доля угольных электростанций в генерации выросла до 33% в 2022 году

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Доля угольных электростанций в общем объеме генерации электроэнергии в Германии в 2022 году выросла до 33,3% по сравнению с 30,2% годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

На ветряные электростанции пришлось 24,1% выработанной в прошлом году электроэнергии против 21,6% в 2021 году, на солнечные – 10,6% против 8,7%, на ГЭС – 3,2% против 3,5%.

Доля генерации на основе природного газа снизилась до 11,4% с 12,6%. Выработка на АЭС составила всего 6,4% от всего объема против 12,6% в 2021 году.

Общее производство электроэнергии в стране в 2022 году снизилось на 1,9% и составило 509 млрд кВт.ч, говорится в сообщении Destatis. При этом на возобновляемые источники энергии пришлось 46,3% генерации по сравнению с 42,3% годом ранее.