Онлайн-мошенники в 2022 году похитили у американцев $10,3 млрд

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Американцы потеряли $10,3 млрд из-за различных мошеннических схем в интернете в 2022 году, сообщает CNN со ссылкой на данные ФБР.

Ущерб стал рекордным за пять лет и превысил показатель 2021 года на $3 млрд.

Наиболее распространенной схемой стали фишинговые атаки, от них в минувшем году пострадали свыше 300 тысяч граждан США. Однако их потери оказались относительно невелики - всего $52 млн.

Утечки данных коснулись 58,9 тысячи человек, а от мошеннических схем с заказом товаров, которые затем не доставляются, пострадали 51,7 тысячи американцев.

Усилия злоумышленников часто направлены на пожилых людей - потери в этой возрастной категории составляют $3,1 млрд. Особенно часто представители старшего поколения становятся жертвами подставных колл-центров. Считается, что подавляющее большинство из них территориально расположены в Индии.

По данным ФБР, вернуть удается 73% украденных мошенниками средств.