РФ и ОАЭ договорились о признании сертификата типа вертолета Ми-171А2

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Федеральное агентство воздушного транспорта РФ и Генеральная администрация гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов договорились о признании сертификата летной годности вертолета Ми-171А2.

Подписание документа состоялось в рамках 11-го заседания Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству (МПК).

"Сегодня мы договорились и подписали соответствующий документ между авиационными властями наших стран, который предусматривает валидацию сертификата типа вертолета Ми-171А2 на территории ОАЭ. В дальнейшем рассчитываем выйти на рамочное соглашение в сфере летной годности, не ограниченное одной моделью техники", - заявил по итогам заседания МПК ее сопредседатель с российской стороны, вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ми-171А2 – многоцелевой вертолет тяжелого класса разработки АО "НЦВ Миль и Камов" холдинга "Вертолеты России". Может выполнять поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции, тушить пожары или перевозить пассажиров.

В 2017 году Ми-171А2 был сертифицирован в России по категории "А", предусматривающей самые жесткие требования безопасности.