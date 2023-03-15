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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Нетаньяху сократил сроки поездки в ФРГ из-за ситуации в Израиле

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернется из поездки в ФРГ раньше запланированного, это связано, среди прочего, с неким инцидентом в сфере безопасности на севере Израиля, сообщает Times of Israel со ссылкой на офис главы правительства.

Изначально Нетаньяху должен был вернуться из Берлина утром 17 марта, однако теперь его поездка сокращена, и он покинет ФРГ вечером 16 марта.

Детали этого инцидента, спровоцировавшего подобное решение, пока не обнародованы, ожидается, что сотрудники служб безопасности в скором времени сообщат израильским журналистам о нем. СМИ полагают, что это может быть связано со взрывом, который произошел 13 марта на шоссе на севере Израиля. В результате взрыва был ранен мужчина.

Израиль Биньямин Нетаньяху Германия
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