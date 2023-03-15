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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Матвиенко прибыла с официальным визитом в Алжир

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко прибыла в Алжир, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

"Делегация верхней палаты российского парламента во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко находится в Алжирской Народной Демократической Республике с официальным визитом 15-17 марта 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы в среду.

В нем отмечается, что в программе визита - встречи спикера СФ с руководством страны, главами верхней и нижней палат алжирского парламента: с председателем Совета Нации Салахом Гуджилем и председателем Национального Народного Собрания Брахимом Бугали.

Сенаторы возложат венок к Монументу героям войны за независимость Алжира, посетят фотовыставку, посвященную 25-летию Совета Нации Алжира.

В составе делегации верхней палаты российского парламента - председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, председатель комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом Наций Алжира Юрий Валяев.

Валентина Матвиенко Алжир
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