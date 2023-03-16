В Брюсселе призвали Ереван и Баку использовать "историческую возможность" для примирения

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Европейском союзе (ЕС) призвали Армению и Азербайджан воспользоваться "исторической возможностью" для урегулирования разногласий и вернуться за стол переговоров.

"Мы призываем лидеров обеих стран (Армении и Азербайджана - ИФ) использовать историческую возможность для окончательного решения этого конфликта и вернуться к содержательному диалогу", - заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели в ходе обсуждений отношений Брюсселя и Баку на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

"Многие важные вопросы требуют срочного решения", - подчеркнул Вархели.

Он заявил о полной поддержке усилий главы Евросовета Шарля Мишеля, направленных на содействие диалогу глав Азербайджана и Армении, по всем вопросам, касающимся мирного процесса, в том числе по будущему мирному договору и делимитации границ.

По словам еврокомиссара, Евросоюз развернул миссию в Армении (EUMA) "для снижения напряженности и поддержки мирного процесса".

"Это важный шаг для укрепления стабильности и усиления роли ЕС в регионе", - отметил он.

"Мы готовы и впредь поддерживать Азербайджан, будь то посредством содействия мирному процессу или дальнейшего предоставления гуманитарной помощи и помощи в разминировании", - добавил Вархели.