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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

G7 хочет сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Страны G7 выступают против идеи снижения потолка цен на нефть из России и хотели бы оставить ее на нынешнем уровне - $60 за баррель, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"G7 хочет сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель, что подрывает надежды властей некоторых европейских стран на ужесточение западных санкций в этом месяце", - сообщили источники, знакомые с данным вопросом.

По словам собеседников издания, "чиновники Еврокомиссии оповестили страны-члены объединения о позиции стран "Большой семерки"".

"Президент США Джо Байден сообщил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен в ходе встречи в Овальном кабинете Белого дома на прошлой неделе, что у Вашингтона нет желания корректировать нефтяные ограничения", - отметили источники.

На этой неделе представители стран ЕС начинают обсуждение возможного пересмотра потолка цен на российскую нефть, отмечается в статье. Согласно имеющимся договоренностям, пересмотр проводится раз в два месяца. В январе по итогам переговоров было решено сохранить потолок на уровне $60 за баррель.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что власти Польши, Латвии и Литвы призывают понизить потолок цен на нефть из России, установленный в декабре на уровне $60 за баррель, до $51,45 за баррель,

G7 Урсула фон дер Ляйен
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