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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

В российской группировке "Восток" заявили об уничтожении мобильной группы ВСУ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что на южно-донецком направлении пресечена попытка украинских сил провести разведку боем передовых подразделений группировки войск "Восток".

"Мобильной огневой группой противника из состава 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, действовавшей на направлении Новомихайловка, была предпринята попытка разведки боем передовых подразделений группировки "Восток", - сказал в четверг начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев.

По его словам, украинская группа была уничтожена минометным огнем, который корректировали при помощи беспилотника.

"В рамках контрбатарейной борьбы передовой артиллерийской батареей морских пехотинцев ТОФ с помощью комплекса "Пенициллин" была обнаружена и уничтожена самоходная артиллерийская установка "Акация" ВСУ в районе населенного пункта Водяное", - сообщил Гордеев.

Он сказал, что на южно-донецком направлении беспилотник морской пехоты Тихоокеанского флота зафиксировал переброску из Новоукраинки в Пречистовку до взвода 68-й егерской бригады ВСУ, по нему был нанесен удар гаубицей "Мста-Б".

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Александр Гордеев Александр Гордеев
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