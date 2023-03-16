Правительство США запретит TikTok, если китайские владельцы соцсети не продадут свою долю

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Администрация американского президента Джо Байдена требует, чтобы китайские владельцы соцсети TikTok продали свои доли, либо приложение может быть запрещено в США, сообщает The Hill.

"Администрация Байдена потребовала от китайских владельцев TikTok продать свои доли в приложении для социальных сетей или рискнуть возможным запретом в США", - пишет издание.

Уточняется, что такое требование было выдвинуто комитетом Минфина по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS).

"Если целью является защита национальной безопасности, то отчуждение не решает проблему: смена владельца не наложит никаких новых ограничений на потоки данных или доступ", - заявила The Hill представитель TikTok Морин Шанахан.

По ее словам, лучший способ устранить опасения по поводу национальной безопасности - "это прозрачная защита пользовательских данных (...) с помощью надежного стороннего мониторинга, проверки и верификации, которые мы уже внедряем".

В конце прошлого года Конгресс США одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.

В феврале Белый дом предоставил всем федеральным агентствам 30 дней на то, чтобы удалить TikTok со всех правительственных устройств.

В свою очередь, американские законодатели планируют рассмотреть законопроект, который позволит президенту Соединенных Штатов вовсе запретить приложение.

В целом тринадцать штатов США уже приняли меры против TikTok, который принадлежит компании ByteDance, базирующейся в Китае.

По мнению американских властей, китайское приложение может использоваться правительством КНР для сбора данных американских пользователей.

Приложение TikTok насчитывает более 100 млн пользователей в США.