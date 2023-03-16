Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль не меняется, находясь под воздействием противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,07 руб./$1 (+8,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 32,43 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,4 коп. - до 11,004 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется, поскольку на него влияют разнонаправленные факторы. С одной стороны, нефтяные котировки вернулись к росту; с другой, - рынки капитала в основном показывают негативную динамику.

Кроме того, глобальные инвесторы ждут итогов мартовского заседания Европейского центрального банка, которое завершится в четверг. Большинство аналитиков ждут подъема ключевых процентных ставок на 50 базисных пунктов (б.п.).

Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные о заметном снижении инфляционных ожиданий населения. Как следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ, инфляционные ожидания граждан в марте снизились до 10,7% с 12,2% в феврале (в январе они составляли 11,6%).

Сейчас аналитики единогласно ждут сохранения ставки ЦБ в ближайшую пятницу, 17 марта, на уровне 7,5%.

Перед заседанием совета директоров в марте ЦБ дополнительных сигналов не давал. В феврале регулятор дал жесткий сигнал, заявив, что при усилении проинфляционных рисков он будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,07 за баррель, что на 0,52% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $67,93 за баррель, что на 0,47% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 снизились, поддержку Nasdaq оказал рост котировок акций технологических компаний.

Негативным фактором для рынка остаются опасения относительно ухудшения ситуации в банковской отрасли страны. Кроме того, инвесторы оценивали статданные.

На фоне последних событий в банковской сфере и свежих статданных аналитики начали думать о том, что Федеральная резервная система может оставить процентные ставки на прежнем уровне по итогам мартовского заседания, хотя большинство экспертов всё же ожидают повышения на 25 базисных пунктов. При этом на прошлой неделе рынки обсуждали, поднимет ли Федрезерв ставки на 25 б.п. или на 50 б.п.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на торгах в четверг снижаются: японский Nikkei 225 теряет 1,09%, китайский CSI 300 - 0,56%, гонконгский Hang Seng - 1,55%, южнокорейский Kospi - 0,34%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 1,6%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,32%.