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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Индия запустит в космос свой первый корабль с экипажем в конце 2024 года

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Первый полет индийских астронавтов в космос на транспортном пилотируемом корабле Gaganyaan запланирован на конец 2024 года, сообщил государственный министр Индии, ответственный за программы атомной энергетики и космоса, Джитендра Сингх.

"Пилотируемая миссия запланирована на конец 2024 года, (конкретная дата - ИФ) будет зависеть от успешности испытаний тестового аппарата и непилотируемых миссий", - ответил он на соответствующий вопрос в парламенте.

По его словам, миссия первого испытательного аппарата-прототипа TV-D1, в ходе которой специалисты протестируют систему аварийного спасения экипажа, намечена на май 2023 года. После нее будет проведен еще один тест прототипа - TV-D2, а затем первая непилотируемая миссия программы Gaganyaan, она запланирована на первую четверть 2024 года.

По завершении первой серии испытаний будут проведены еще два теста прототипов будущего пилотируемого корабля - TV-D3 и TV-D4, а затем специалисты осуществят непилотируемый полет космического корабля с робототехнической полезной нагрузкой на борту.

Сингх отметил, что все работы по проектированию компонентов корабля завершены, в настоящий момент ведутся работы по созданию орбитального модуля и систем, необходимых для осуществления полета. Также проводятся испытания систем будущей ракеты-носителя, которая выведет корабль на орбиту.

Изначально первый пилотируемый полет нового индийского космического корабля планировался на конец 2021 года, а затем был перенесен на 2022 год. Однако из-за пандемии, проблем с логистическими поставками сырья и материалов и неготовностью необходимого для проведения испытаний оборудования миссию пришлось отложить.

Как сообщала Индийская организация космических исследований (ISRO), корабль Gaganyaan будет состоять из кабины экипажа и служебного отсека. На корабле смогут одновременно находиться три космонавта, которые в рамках своей первой миссии проведут на орбите около семи дней.

Gaganyaan Индия Джитендра Сингх ISRO
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