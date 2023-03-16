Французский сенат утвердил вызвавший массовые протесты законопроект о пенсионной реформе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сенат Франции одобрил законопроект о пенсионной реформе при окончательном голосовании в четверг 193 голосами "за" при 114 "против", сообщает газета Le Figaro.

"Текст теперь должно рассмотреть Национальное собрание, где голосование гораздо менее предсказуемо", - пишет издание.

Сенаторы утвердили проект закона, согласованный накануне совместным комитетом двух парламентских палат. В ходе консультаций были устранены противоречия по ряду деталей, при этом главное положение о переходе к возрасту выхода на пенсию в 64 года сомнению не подвергалось.

Во второй половине дня законопроект будет передан депутатам Национального собрания перед последующим окончательным голосованием. В связи с этим Le Figaro отмечает, что "в президентском лагере, который имеет лишь относительное большинство в Бурбонском дворце (в Национальном собрании - ИФ), уже есть несколько дезертиров, а его временные союзники не все в строю - около 20 могут проголосовать против".

Президент страны Эммануэль Макрон и правительство, которые хотели бы избежать применения конституционной статьи 49-3, позволяющей провести реформу без одобрения Национальным собранием - что чревато социальным обострением и усилением раскола в политическом мире Франции - ищут решение. В среду Макрон провел совещание с членами правительства, на котором, по данным СМИ, не исключил роспуска Национального собрания и новых парламентских выборов в случае провального голосования.

По сведениям Le Figaro, в четверг утром президент провел новое совещание, на котором подтвердил желание не применять статью 49-3. Газета сообщает о планах Макрона созвать еще одно совещание для оценки возможностей своего парламентского лагеря перед голосованием.

"Интрига всё ещё остается", - резюмирует парижское издание.

Во Франции с января проходят массовые акции протеста против пенсионной реформы.