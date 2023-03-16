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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

ЕС и НАТО запустили совместную целевую группу по критически важной инфраструктуре

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила в четверг о создании рабочей целевой группы ЕС-НАТО по устойчивости критически важной инфраструктуры.

"Мы должны повысить устойчивость нашей критически важной инфраструктуры, чтобы всегда быть в состоянии готовности. Сегодня мы успешно провели первое совещание целевой группы по устойчивой критической инфраструктуре. Высокопоставленные эксперты ЕС и НАТО будут работать рука об руку, чтобы выявить ключевые угрозы для нашей критически важной инфраструктуры и работать над реагированием", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, чьи слова приводятся в коммюнике Еврокомиссии.

В документе сообщается, что ЕС и НАТО объединяют усилия, чтобы активизировать сотрудничество в сфере устойчивости критически важной инфраструктуры для укрепления общей безопасности. О создании такой группы было объявлено фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 11 января 2023 года.

"Вызовы безопасности и устойчивости Европейского союза становятся все более сложными и динамичными. Целый ряд субъектов постоянно проверяет нашу устойчивость, стремясь использовать открытость, взаимозависимость и взаимосвязанность наших обществ и экономик", - отмечают в Брюсселе.

Повышенное внимание к этой проблеме в ЕК объясняют, в том числе, диверсией на газопроводах "Северные потоки".

Также сообщается, что ЕС и НАТО будут "обмениваться передовым опытом, улучшать общую ситуационную осведомленность, разрабатывать ключевые принципы повышения устойчивости, включая меры по смягчению последствий и действия по исправлению положения".

На данном этапе целевая группа будет охватывать четыре сектора: энергетику, цифровую инфраструктуру, транспорт и космос.

ЕС НАТО
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