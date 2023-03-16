Белый дом отказался комментировать передачу Польшей истребителей Украине

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США воздержалась от оценок решения польских властей передать Украине истребители, назвав этот шаг суверенным выбором Польши.

"Это суверенный выбор, который сделала страна, это их решение", - сказала в четверг представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на просьбу прокомментировать данный шаг.

При этом Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос, какими в Белом доме видят последствия этого решения и его влияние на страны НАТО.

"Как мы уже говорили, для наших партнеров по всему миру важно делать все возможное для помощи Украине, и это не изменилось", - отметила она.

Представитель Белого дома добавила, что Варшава проинформировала Вашингтон о своем намерении, и стороны поддерживают тесную координацию с партнерами и союзниками по вопросам поддержки Украины.

Ранее стало известно, что Польша в скором времени планирует передать Украине несколько истребителей МиГ-29.