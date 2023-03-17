Ракету компании Rocket Lab со спутниками радиолокационной съемки Земли запустят в пятницу

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американская ракета легкого класса Electron в пятницу выведет на орбиту два коммерческих спутника дистанционного зондирования Земли Capella-9 и Capella-10, сообщает компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Запуск в интересах компании-оператора Capella Space планируется осуществить с космодрома NASA Уоллопс, расположенного на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния, в двухчасовое временное окно, которое открывается в 18:38 в четверг по времени Восточного побережья США (в пятницу в 01:38 мск).

В рамках запуска, получившего название Stronger Together ("Вместе сильнее"), примерно через час после старта два спутника весом 112 кг каждый будут выведены на орбиту высотой 600 км.

Калифорнийский стартап Capella Space создает орбитальную группировку спутников с радаром с синтезированной апертурой (SAR) для получения изображений с высоким разрешением до 0,5 метра в любое время суток и погодных условий.

Компания уже располагает орбитальной группировкой из семи аппаратов, которые были запущены с 2020 по 2022 год. Они предоставляют услуги как коммерческим компаниям, так американской разведке.

Нынешний запуск спутников является первым из пяти запланированных Capella Space в текущем году с помощью ракет Electron. Компания готовит к запуску аппараты третьего поколения с радаром с синтезированной апертурой (SAR) для получения изображений с разрешением до 0,3 метра.