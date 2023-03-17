Азербайджан в феврале отставал от квоты ОПЕК+ на 153 тыс. б/с

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Азербайджане в феврале 2023 года составила 531 тыс. б/с против показателя января 2023 года на уровне 533 тыс. б/с, сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго страны.

"В феврале 2023 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 648 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 531 тыс. баррелей, конденсат - 117 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.

На февраль квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 684 тыс. б/с.

Таким образом, Азербайджан в феврале сделку ОПЕК+ выполнил на 128,8%.