ЕС на следующей неделе выделит Киеву 1,5 млрд евро финансовой помощи

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз планирует выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи (MFA) 2023 года на 1,5 млрд евро на следующей неделе, сообщил в твиттере заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Мы ожидаем второй платеж MFA на следующей неделе - 1,5 млрд евро в качестве экстренной поддержки, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности", - написал он.

Совет ЕС в декабре 2022 года утвердил решение о макрофинансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Средства предоставляются с 10-летним льготным периодом. В январе Киев получил первый транш - 3 млрд евро. Последующие выплаты производятся ежемесячно с марта по 1,5 млрд евро.

В Еврокомиссии полагают, что с помощью этих средств Украина сможет продолжать выплачивать зарплаты, пенсии, поддерживать функционирование основных общественных учреждений, в том числе больниц, школ и т.д. Помимо этого, помощь ЕС должна позволить стране восстановить инфраструктуру и поддерживать макроэкономическую стабильность.