Путин и президент Боливии обсудили сотрудничество в сферах энергетики и высоких технологий

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Боливии Луисом Арсе состоялся в пятницу по инициативе боливийской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

"Предметно обсуждены ключевые направления развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической, научно-образовательной сферах и в области высоких технологий", - говорится в сообщении.

"Выразив обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества, лидеры договорились об активизации контактов на различных уровнях", - информирует пресс-служба.