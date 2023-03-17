Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Путин и президент Боливии обсудили сотрудничество в сферах энергетики и высоких технологий

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Боливии Луисом Арсе состоялся в пятницу по инициативе боливийской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

"Предметно обсуждены ключевые направления развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической, научно-образовательной сферах и в области высоких технологий", - говорится в сообщении.

"Выразив обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества, лидеры договорились об активизации контактов на различных уровнях", - информирует пресс-служба.

Владимир Путин Боливия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индия ограничила пребывание россиян по электронным турвизам до 180 дней в год

Венгерский парламент 27 марта проголосует по заявке Финляндии на вступление в НАТО

Эрдоган согласился начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

Эрдоган согласился начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

Росавиация договорилась о плановом обслуживании российских авиакомпаний в Турции летом

Росавиация договорилась о плановом обслуживании российских авиакомпаний в Турции летом

МИД объявил о санкциях против 23 подданных Великобритании

МИД объявил о санкциях против 23 подданных Великобритании

Лидеры РФ и КНР по итогам переговоров в Москве подпишут два важных документа

Лидеры РФ и КНР по итогам переговоров в Москве подпишут два важных документа

Фигурантки "дела TUT.BY" получили по 12 лет лишения свободы

Большинство членов правительства РФ примут участие в переговорах лидеров РФ и Китая

Санду назвала целью Молдавии вступление в ЕС до 2030 года

Санду назвала целью Молдавии вступление в ЕС до 2030 года

Bloomberg сообщил о нежелании банков UBS и Credit Suisse объединяться

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });