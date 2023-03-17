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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Белоруссия назначила более 30 дополнительных поездов в Россию на Пасху и майские праздники

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия назначила более 30 дополнительных пассажирских поездов в сообщении с Россией в дни православной Пасхи, Радуницы и майских праздников, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД).

Назначены дополнительные поезда в международном сообщении между Минском и Санкт-Петербургом с 21 апреля по 8 мая, Брест - Минск - Москва - с 1 по 10 мая, а также Полоцк - Витебск - Москва - с 27 апреля по 10 мая.

"Также, в зависимости от спроса на перевозки, будет увеличено количество мест для проезда пассажиров в регулярных поездах", - отмечает БЖД.

Белоруссия БЖД Пасха Радуница Минск Москва Брест Петербург Витебск Полоцк
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