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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Умер актер Лэнс Реддик, сыгравший роли в сериале "Прослушка" и фильмах о Джоне Уике

Умер актер Лэнс Реддик, сыгравший роли в сериале "Прослушка" и фильмах о Джоне Уике
Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Американский актер Лэнс Реддик скончался в пятницу на 61-м году жизни, сообщает агентство Associated Press.

Его агент сообщила, что причины смерти были естественными. Другие данные не приводятся.

Реддик родился 31 декабря 1962 года, сниматься в кино начал в 1990-х. Он известен, в частности, по ролям Седрика Дэниелса в сериале "Прослушка" и Харона во франшизе "Джон Уик". Также Реддик снимался в сериалах "Тюрьма Оз", "Грань" и "Обитель зла", участвовал в озвучивании персонажей в компьютерных играх.

Лэнс Реддик
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