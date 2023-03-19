Президент Египта и вице-премьер РФ обсудили развитие двусторонних отношений

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и российская делегация во главе с вице-премьером Денисом Мантуровым обсудили на встрече в воскресенье укрепление двусторонних отношений, в частности в области экономики.

"Сегодня президент Абдель Фаттах ас-Сиси принял высокопоставленную делегацию из РФ. (...) Представитель президента Ахмед Фахми заявил, что в ходе встречи стороны подчеркнули взаимную приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений в различных областях. Они также высоко оценили тесные двусторонние отношения и историческую дружбу между египетским и российским народами", - говорится в пресс-релизе канцелярии египетского лидера.

Речь также шла об экономическом партнерстве Москвы и Каира, в том числе об инвестициях России в Египет и создании российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Помимо этого, участники переговоров обсудили сотрудничество в сфере поставок зерна и продовольствия в целом.

Отмечается, что с российской стороны в переговорах также участвовал специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку, замглавы МИД Михаил Богданов. Со стороны властей Египта на встрече присутствовали премьер-министр Мустафа Мадбули, министр международного сотрудничества Рания аль-Машат, министр финансов Мухаммед Мааит и глава Минпромторга Ахмед Самер.